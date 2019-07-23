Назван лучший фильм десятилетия

Журналисты издания IndieWire составили список из сотни главных фильмов десятилетия.

Лучшей признали картину Барри Дженкинса «Лунный свет», которая завоевала три награды «Оскар». Отмечается, что именно эта работа оказала огромное влияние на американское кинопроизводство, а также продемонстрировала «редкую способность делать громкие заявления при помощи маленьких жестов».

Второе место заняла кинолента Джонатана Глейзера «Побудь в моей шкуре» со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Триллер рассказывает историю инопланетной женщины, которая охотится на земных мужчин. По мнению критиков, в этой работе режиссер «смотрит в бездну с таким холодным и дерзким любопытством, что на самом деле заслуживает сравнения с Кубриком».

Тройку замкнул фильм иранского режиссера Аббаса Киаростами «Копия верна». По сюжету женщина, роль которой исполнила Жюльет Бинош, знакомится с писателем. Когда в ресторане ошибочно их принимают за мужа и жену, они решают подыграть друг другу и притворяются парой.

На четвертом месте оказались сразу две картины Джошуа Оппенхаймера — «Акт убийства» и «Взгляд тишины». «Внутри Льюина Дэвиса» братьев Коэнов разместился на пятом месте.

В первую десятку также вошли такие ленты как «Корпорация "Святые моторы"», «Кэрол», «Мастер», «Безумный Макс: Дорога ярости» и «Леди Берд».

В феврале стали известны результаты премии «Оскар». Лучшим признали фильм Питера Фарелли «Зеленая книга».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!