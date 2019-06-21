Фильм Данилы Козловского про Чернобыль назвали аттракционом для молодых зрителей

Продюсер Александр Роднянский раскрыл детали грядущего фильма о катастрофе в Чернобыле, режиссером которого станет Данила Козловский. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

Он заявил, что сериал от телеканала HBO получился замечательным, и назвал его «абсолютным пиком жанра». По мнению кинематографиста, соревноваться с этим проектом трудно, да и не нужно, так как российская картина будет сильно отличаться от него.

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«Мы концентрируемся на человеческом поведении, проживании обычными людьми обстоятельств этой трагедии, самопожертвовании, которое было продемонстрировано тогда многими. И инструментарий мы используем совершенно другой. Одно дело — сериал для малого экрана. Другое — аттракционный, большой, визуально богатый фильм для большого кинопроката. В нашем случае это, конечно, аттракцион, ориентированный прежде всего на молодую аудиторию, которая регулярно ходит в кинотеатры», — рассказал Роднянский.

Он добавил, что увидел в Козловском энергию, стиль, страстное желание делать современное жанровое кино. Кроме того, продюсер отметил, что Козловскому удалось убедить руководство «Росатома» провести съемки на объектах, на которые обычно никого не пускают.

О планах Козловского выпустить свою ленту о чернобыльской катастрофе и устранении последствий аварии стало известно в марте 2019 года. В основу сюжета легла история начальника смены и двух инженеров Чернобыльской АЭС, которым предстоит спуститься в затопленные помещения, расположенные под реактором, для того чтобы предотвратить еще один взрыв.

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