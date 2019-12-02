Князя Олега в канадских «Викингах» показали кровожадным пилотом воздушного шара

Киевский князь Олег по прозвищу Вещий появился в первом эпизоде канадско-ирландского сериала «Викинги» в исполнении российского актера Данилы Козловского. Персонажа представили «кровожадным» и «безжалостным», пишет Metro в понедельник, 2 декабря.

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Отмечается, что князь Олег заводит дружбу с одним из главных героев сериала Иваром Бескостным, которого сыграл Алекс Хег Андерсен. Критики обратили внимание на схожесть персонажей: «Они оба убили своих жен, оба врут о наличии у них сверхспособностей, и оба кровожадны как никогда».

По сюжету, князь Олег демонстрирует Ивару Киев, взлетев над городом на «примитивном воздушном шаре».

Критики оценили игру Данилы Козловского: «Данила привносит в сериал остроумие и шарм, и играет того недостающего персонажа, о необходимости которого мы раньше не подозревали».

Официальная премьера двух первых серий шестого, финального сезона «Викингов» состоится 4 декабря.

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