Данила Козловский сыграет в «Викингах»

В сети появился трейлер финального, шестого сезона сериала «Викинги». Ролик опубликован на официальном YouTube-канале телеканала History.

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Судя по кадрам, на земли викингов собирается напасть новгородский князь Вещий Олег, которого сыграл российский актер Данила Козловский. Для этого он собирает огромный флот, а поводом для нападения стала соответствующая просьба одного из сыновей Рагнара Лодброка Ивара Бескостного.

«Викинги» выходит на телеканале History Channel TV с 2013 года. В нем рассказывается история датского конунга Рагнара Лодброка и его потомков. В настоящее время сага состоит из пяти сезонов. Премьера шестой части запланирована на 4 декабря.

Козловский сыграл главную роль в российском фильме «Викинг», вышедшем в конце декабря 2016 года. Актер исполнил роль новгородского князя Владимира.

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