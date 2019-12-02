Критики признали превосходство «Ведьмака» над «Игрой престолов»

В сети появились первые рецензии на сериал «Ведьмак» от Netflix, премьера которого состоится 20 декабря. Об этом сообщает Digital Spy.

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Стриминговый сервис поделился с критиками просмотровкой нескольких эпизодов, позволив поделиться впечатлениями по поводу сериала в соцсетях. «Ведьмака» принялись сравнивать с «Игрой престолов», отмечая, что сцены сражений в последнем сериале весьма уступают проекту Netflix.

«На фоне боевых сцен из "Ведьмака" сражения в "Игре престолов" выглядят ужасно», — признался один из критиков.

Другой интернет-пользователь назвал первую сцену драки главного героя, ведьмака Геральта, «свирепой и прекрасной». «Я уже посмотрел эту сцену четыре раза. Вас ждет нечто весьма приятное», — заявил он.

«Ведьмак» основан на фэнтезийной серии книг польского писателя Анджея Сапковского. Главную роль в нем исполнил Генри Кавилл.

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