Появились финальный трейлер и дата выхода сериала «Ведьмак»

В сети появился финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix с датой выхода сериала. Проморолик опубликован на YouTube-канале стримингового сервиса.

Премьера сериала запланирована на 20 декабря. Главную роль, ведьмака Геральта из Ривии, исполнил Генри Кавилл («Агенты А.Н.К.Л.», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Человек из стали»). Фрейя Аллан сыграла Цири, Аня Шалотра предстала в роли ведьмы Йеннифер.

«Ведьмак» основан на фэнтезийной серии книг польского писателя Анджея Сапковского. В июле стало известно, какие именно рассказы легли в основу сценария сериала. Помимо этого, шоураннер проекта Лорен Хиссрич рассказала о многочисленных сценах насилия и секса в шоу.

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