Названы вошедшие в сериал «Ведьмак» рассказы Сапковского

Определены рассказы польского писателя Анжея Сапковского о Геральте из Ривии, которые войдут в сериал «Ведьмак» от Netflix. Портал CBR.com разобрал сцены, показанные в трейлере грядущего шоу.

В сериале будет присутствовать экранизация рассказа «Ведьмак» из сборника «Последнее желание», в котором Геральт пытается расколдовать дочь короля Фольтеста, превратившуюся после смерти в стрыгу. Также в трейлере увидели сцены из рассказа «Меньшее зло» (сборник «Последнее желание»), в котором ведьмак противостоит банде девушки Ренфри, угрожающей перерезать жителей деревни. Помимо этого, в проморолике обнаружили сцены из рассказа «Меч предназначения» (сборник «Меч предназначения»), связанные с юной Цири.

В трейлере также присутствуют сцены, упомянутые Сапковским вскользь и не описанные подробно — в частности, показано прошлое колдуньи Йеннифер, которая предстает на экране горбуньей.

19 июля шоураннер «Ведьмака» Лорен Хиссрич пообещала, что сериал наполнят сценами секса и насилия, которые будут «двигать сюжет». Премьера ожидается в конце 2019 года.

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