Фанаты высмеяли «сладенького» Супермена в образе Ведьмака

Британский актер Генри Кавилл впервые показался в образе Геральта, главного героя сериала «Ведьмак». Клип опубликован на странице телеканала Netflix в Twitter.

В комментариях к посту недовольные фанаты отметили, что Кавилл больше похож на эльфа Леголаса из трилогии «Властелин колец» или Люциуса Малфоя из серии фильмов о Гарри Поттере. Поклонники сериала назвали образ актера «костюмом на Хеллоуин».

В комментариях к ролику на YouTube многие также выразили недовольство обликом Геральта, которого провозгласили «Ведьмаком школы Сладеньких﻿». Пользователи посчитали, что Кавилл выглядит недостаточно брутально для охотника на монстров.

35-летний Кавилл наиболее известен по роли Супермена в лентах «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Лига справедливости». Он также снялся в таких картинах, как «Агенты А.Н.К.Л.», «Кровавый ручей» и «Миссия невыполнима: Последствия».

Сериал «Ведьмак» основан на одноименной серии романов Анджея Сапковского и рассказывает историю охотника на чудовищ Геральта. Ранее в октябре стали известны актрисы, которые исполнят главные женские роли в сериале.

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