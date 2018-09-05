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Супермен станет Ведьмаком

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Генри Кавилл

Исполнитель роли Супермена Генри Кавилл сыграет главную роль в сериале «Ведьмак», перевоплотившись в Геральта из Ривии. Об этом артист написал на своей странице в Instagram.

«Мой новый почтовый адрес: Геральт, посредник Весемир, Каэр Морхен, долина Каэр Морхен, Херч, Каэдвен», — написал он, добавив, что редко появляется в сети, поскольку «занят уничтожением монстров».

Шоураннер сериала для Netflix Лорен Хиссрич подтвердила слова Кавилла и добавила, что тот идеально подходит на роль Ведьмака: «Он Геральт. Он всегда им был».

В 2001 году по работам автора был снят польский мини-сериал «Ведьмак». Автор книг о Ведьмаке, польский писатель Анджей Сапковский, тогда остался крайне недоволен малобюджетной экранизацией.

Первая книга цикла «Сага о ведьмаке» под названием «Последнее желание» вышла в 1986 году. Всего в серии девять произведений. В центре сюжета — ведьмак Геральт из Ривии, промышляющий уничтожением монстров. Последний роман «Саги о ведьмаке», «Сезон гроз», вышел в 2013 году.

4 сентября актер, режиссер и продюсер Стив Гуттенберг, сыгравший Кэри Махоуни в «Полицейской академии», анонсировал скорый выход новой части комедии. «Пока без деталей», — добавил он. «Полицейская академия» вышла в 1984 году, позже лента получила еще шесть сиквелов.

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