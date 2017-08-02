«Ведьмак 3» превратят в эротическую раскраску

Студия CD Projekt Red анонсировала выпуск раскраски для взрослых совместно с издательством Dark Horse Comics. За основу взята игра «Ведьмак 3: Дикая Охота», говорится в блоге издательства.

В книге появятся 45 иллюстраций с героями из «Ведьмака», среди которых будет изображение Геральта в ванной.

«Это путешествие вместе с Геральтом, Цири, Трисс, Йеннифэр, Плотвой, Шани и другими персонажами "Ведьмака" по потрясающему миру, который был вдохновлен успешной серией видеоигр. Этот сборник обязателен к покупке всем фанатам "Ведьмака", так как каждое изображение в нем уникально и было детально проработано», — отмечается в заявлении.

Книга поступит в продажу 1 ноября 2017 года и будет стоить 15 долларов на площадках Amazon, Barnes & Noble и TFAW.

Ранее Dark Horse Comics выпускало раскраски по анимационному сериалу «Аватар: Легенда об Аанге».

«Ведьмак 3: Дикая охота» — ролевая игра, за основу которой взяты произведения писателя Анджея Сапковского из цикла «Ведьмак». Однако действие в ней разворачивается после событий, описанных в книгах. Главная особенность этой части — полностью открытый мир, вдохновленный славянской мифологией. Игра вышла на ПК, Xbox One и PS4 19 мая 2015 года.