CD Projekt RED намекнула на продолжение «Ведьмака»

Студия CD Projekt RED во время конференции для инвесторов рассказала о ходе разработки новой игры Cyberpunk 2077 и о возможном развитии серии «Ведьмак». Об этом сообщает DSOGaming.

В компании сообщили, что создание Cyberpunk 2077 идет полным ходом и в нем задействована команда из 300 человек, а в будущем планируется привлечь еще 100. При этом игра еще находится на начальном этапе разработки, поэтому в студии не готовы делиться подробностями о проекте.

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Также генеральный директор студии Михал Кичиньский (Michal Kicinski) намекнул на то, что в серии «Ведьмак» может появиться продолжение: «У нас есть все права на серию "Ведьмак". Оно полностью принадлежит нам. Мы вложили очень много денег в продвижение игры, и сейчас это очень сильный бренд. На вопрос о ее продолжении вы можете ответить сами». Он добавил, что у студии есть идеи и планы, которые нельзя разглашать.

В то же время Кичиньский подчеркнул, что серия «Ведьмак» была задумана как трилогия.

Помимо этого, на конференции стало известно о том, что «Ведьмак 3» принесла своим создателям 240 миллионов евро. Суммарно серия «Ведьмак» продалась тиражом в 25 миллионов копий.

Польская студия CD Projekt RED была основана в 2002 году для создания игр по мотивам серии романов «Ведьмак» Анджея Сапковского. На момент основания количество штатных сотрудников не превышало 20 человек. Последняя игра серии вышла на PC и Xbox One и PS4 19 мая 2015 года.