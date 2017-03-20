Раскрыты сроки выхода новой игры от создателей «Ведьмака»

Пользователи форума NeoGAF обнаружили в отчете польской студии CD Projekt Red информацию о выходе игры Cyberpunk 2077. Компания работает над четырьмя проектами, которые частично финансируются правительством Польши.
Компания разделила проекты следующим образом: бесшовный мультиплеер, кинематографичность, совершенствование анимации и создание городского окружения. В материалах указано, что разрабатывается игра на основе движка RedEngine 4, который является развитием движка «Ведьмак 3».
Судя по отчету, Cyberpunk 2077 должна выйти не позже июня 2019 года. Прежде разработчики объявляли, что игра выйдет не раньше 2017 и не позже 2021 года. Однако впоследствии эти сроки могут сместиться.
Cyberpunk 2077 — анонсированная в 2012 году игра в жанре Action/RPG, выходящая на ПК, PS4 и Xbox One. Игра базируется на настольной игре Майка Пондсмита Cyberpunk 2020 и его многочисленных книгах о вымышленном мире Cyberpunk. Игра будет значительно отличаться от серии про ведьмака. Так, там появится многопользовательский режим, а геймеры смогут самостоятельно создавать своих героев.