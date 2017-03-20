Раскрыты сроки выхода новой игры от создателей «Ведьмака»

Пользователи форума NeoGAF обнаружили в отчете польской студии CD Projekt Red информацию о выходе игры Cyberpunk 2077. Компания работает над четырьмя проектами, которые частично финансируются правительством Польши.

Компания разделила проекты следующим образом: бесшовный мультиплеер, кинематографичность, совершенствование анимации и создание городского окружения. В материалах указано, что разрабатывается игра на основе движка RedEngine 4, который является развитием движка «Ведьмак 3».

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Судя по отчету, Cyberpunk 2077 должна выйти не позже июня 2019 года. Прежде разработчики объявляли, что игра выйдет не раньше 2017 и не позже 2021 года. Однако впоследствии эти сроки могут сместиться.

Cyberpunk 2077 — анонсированная в 2012 году игра в жанре Action/RPG, выходящая на ПК, PS4 и Xbox One. Игра базируется на настольной игре Майка Пондсмита Cyberpunk 2020 и его многочисленных книгах о вымышленном мире Cyberpunk. Игра будет значительно отличаться от серии про ведьмака. Так, там появится многопользовательский режим, а геймеры смогут самостоятельно создавать своих героев.