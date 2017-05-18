По «Ведьмаку» Сапковского снимут американский сериал

Американская компания Netflix анонсировала создание телесериала по мотивам серии книг в жанре фэнтези «Сага о ведьмаке» польского писателя Анджея Сапковского. Об этом сообщает портал The Verge.

Детали проекта не раскрываются. Дата премьеры сериала пока неизвестна.

«Я рад тому, что Netflix экранизирует мои произведения, не отходя от сюжета первоисточника, который я прорабатывал на протяжении 30 лет», — подчеркнул Сапковский.

В 2001 году по работам автора был снят польский мини-сериал «Ведьмак». Сапковский остался крайне недоволен малобюджетной экранизацией.

Помимо этого, польская студия CD Projekt RED выпустила по мотивам саги серию видеоигр.

Первая книга цикла «Сага о ведьмаке» под названием «Последнее желание» вышла в 1986 году. Всего в серии девять произведений. В центре сюжета — ведьмак Геральт из Ривии, промышляющий уничтожением монстров. Последний роман «Саги о ведьмаке», «Сезон гроз», вышел в 2013 году.

