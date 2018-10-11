Темнокожим актрисам отказали в главных ролях в «Ведьмаке»

Фрейя Аллан и Аня Шалотра сыграют главные женские роли в сериале «Ведьмак» от сервиса Netflix. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Аллан сыграет роль девочки Цири, Шалотре доверили персонажа Йеннифэр из Венгерберга.

Ранее фанаты саги объявили бойкот готовящемуся сериалу. Зрители пошли на демарш на фоне слухов, что на роль Цири собираются взять темнокожую актрису. Слухи об распространились после того, как один из пользователей форума Reset Era обнаружил объявление о поиске юной актрисы для сериала. В требованиях было указано, что она должна быть «темнокожей, азиаткой или представительницей других национальных меньшинств».

На фоне разгоревшегося скандала шоураннер сериала Лорен Хиссрич пообещала, что не собирается менять расы персонажей в книге, но в сериале непременно будут представители меньшинств. Ее слова, однако, не успокоили всех поклонников франшизы.

5 сентября Хиссрич объявила, что Геральта из Ривии в сериале «Ведьмак» сыграет Генри Кавилл, известный по роли Супермена.

Первая книга цикла «Сага о ведьмаке» под названием «Последнее желание» вышла в 1986 году. Всего в серии девять произведений. В центре сюжета — ведьмак Геральт из Ривии, промышляющий уничтожением монстров. Последний роман «Саги о ведьмаке», «Сезон гроз», вышел в 2013 году. По мотивам книг также была создана серия видеоигр от студии CD Projekt RED.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!