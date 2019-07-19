Сериал «Ведьмак» наполнят сценами секса и насилия

Cериал «Ведьмак» от Netflix, основанный на фэнтезийной серии романов польского писателя Анджея Сапковского, сделают «очень взрослым шоу». Об этом шоураннер проекта Лорен Хиссрич заявила в интервью Entertainment Weekly.

Хиссрич отметила, что ошибочно было бы предполагать, что «Ведьмак» будет ориентирован на более юную аудиторию, нежели «Игра престолов». Она призналась, что не позволила своим детям смотреть уже отснятые сцены сериала из-за их содержания. «Для меня важно было, чтобы насилие и секс двигали сюжет, а не просто шокировали», — добавила она.

Шоураннер заявила, что главными персонажами «Ведьмака» станут Геральт, Йеннифер и Цири. «Если убрать из шоу фэнтезийные элементы, магию, сюжет, насилие и секс, у нас все равно останутся три персонажа, представляющих собой сломанную, разъединенную семью, которые сильно нуждаются друг в друге несмотря на то, что не хотят признать этого. Эта часть привлекает меня больше всего», — сказала она.

Хиссрич подчеркнула, что в сериале не будет привычного антагониста: «Нам очень понравилось исследовать оттенки серого в книгах». Она добавила, что создатели сериала при работе ориентировались именно на работы Сапковского, игнорируя серию видеоигр «Ведьмак».

Премьера сериала ожидается в конце 2019 года. Роль охотника на чудовищ Геральта из Ривии исполнит Генри Кавилл, девочку Цири сыграет Фрейя Аллан, ведьму Йеннифер — Аня Шалотра.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!