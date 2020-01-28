Найдена самая дорогая съемная квартира Москвы

Самой дорогой съемной квартирой Москвы стал шестикомнатный двухуровневый пентхаус в жилом комплексе «Квартал на Ленинском». Стоимость аренды — миллион рублей в месяц. Об этом говорится в материале агентства «Инком-Недвижимость», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Площадь пентхауса составляет 480 квадратных метров. На первом уровне есть терраса с панорамным видом, гостиная, столовая с кухней, спальня, детская, гардеробная, кладовая и хозяйственная комнаты. На втором уровне расположены кабинет, две спальни, сауна и две гардеробные. Дизайн интерьеров выполнен в стиле хай-тек. В стоимость аренды также входят два машино-места на подземной парковке.

Второе место рейтинга заняли четырехкомнатные апартаменты на 26 этаже башни «Москва» делового центра «Москва-Сити» (Пресненская набережная). Такое жилье обойдется съемщику в 600 тысяч рублей ежемесячно. Площадь объекта составляет 190 «квадратов». Декор помещений создавался по авторскому проекту, а мебель изготовлена на заказ у ведущих европейских брендов.

На третьей строчке рейтинга — квартира в том же районе столицы в семиэтажке на Зоологической улице. Лот сдается за 500 тысяч рублей с возможным торгом. Жилье площадью 320 квадратных метров включает четыре комнаты, три санузла и две гардеробные. Съемщик сможет воспользоваться встроенным кухонным гарнитуром и набором бытовой техники, однако мебель придется покупать самостоятельно.

В декабре 2019 года самой дорогой «двушкой» Москвы, сдающейся в аренду, стала квартира в башне «Око» делового комплекса «Москва-Сити». Тогда за нее просили 450 тысяч рублей в месяц.

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