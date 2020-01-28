Дом
 
Последние новости
Госпитализация россиян с подозрением на коронавирус попала на видео
Российские банки заработали «фальшивую» прибыль
Россия отреагировала на сорванный визит депутатов Нидерландов
Агент Кокорина объяснил ситуацию с контрактом футболиста
Известный российский комик рассказал о реакции зрителей на шутки о Путине
В России пообещали изучить предложенную Трампом «сделку века»
Самую богатую женщину России перестали искать
Сотрудник авиакомпании унизил пассажирку из-за слишком откровенной одежды
Предсказано катастрофическое столкновение спутников
Новости партнеров

Найдена самая дорогая съемная квартира Москвы

Перейти в «Мою Ленту»

Самой дорогой съемной квартирой Москвы стал шестикомнатный двухуровневый пентхаус в жилом комплексе «Квартал на Ленинском». Стоимость аренды — миллион рублей в месяц. Об этом говорится в материале агентства «Инком-Недвижимость», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Площадь пентхауса составляет 480 квадратных метров. На первом уровне есть терраса с панорамным видом, гостиная, столовая с кухней, спальня, детская, гардеробная, кладовая и хозяйственная комнаты. На втором уровне расположены кабинет, две спальни, сауна и две гардеробные. Дизайн интерьеров выполнен в стиле хай-тек. В стоимость аренды также входят два машино-места на подземной парковке.

Второе место рейтинга заняли четырехкомнатные апартаменты на 26 этаже башни «Москва» делового центра «Москва-Сити» (Пресненская набережная). Такое жилье обойдется съемщику в 600 тысяч рублей ежемесячно. Площадь объекта составляет 190 «квадратов». Декор помещений создавался по авторскому проекту, а мебель изготовлена на заказ у ведущих европейских брендов.

На третьей строчке рейтинга — квартира в том же районе столицы в семиэтажке на Зоологической улице. Лот сдается за 500 тысяч рублей с возможным торгом. Жилье площадью 320 квадратных метров включает четыре комнаты, три санузла и две гардеробные. Съемщик сможет воспользоваться встроенным кухонным гарнитуром и набором бытовой техники, однако мебель придется покупать самостоятельно.

В декабре 2019 года самой дорогой «двушкой» Москвы, сдающейся в аренду, стала квартира в башне «Око» делового комплекса «Москва-Сити». Тогда за нее просили 450 тысяч рублей в месяц.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Дом»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Найдена самая дорогая квартира Москвы
Найдена самая дорогая «однушка» Москвы
Найдена самая дорогая съемная квартира Москвы
Другие материалы рубрики
Дом00:0219 января

Эстонский стыд

Как поселок-призрак на границе с Россией доживает последние дни
20:15Сегодня

Легендарный небоскреб подсветили в честь погибшего Коби Брайанта

19:20Сегодня

Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»

18:18Сегодня

Автобус протаранил дом и угодил в плантацию конопли

Дом00:0915 января

За чужой стеной

Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого
16:51Сегодня

У жены Януковича нашли элитную недвижимость в Крыму

15:56Сегодня

Рекламу жилого комплекса «Тарантино одобряет» признали незаконной

14:36Сегодня

На американца подали в суд за «психоделический» дизайн дома

Дом00:0310 января

Торговцы прошлым

Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
13:44Сегодня

Предложившая россиянину провести газ за 17 миллионов рублей компания объяснилась

11:25Сегодня

Мини-квартиры обрели популярность в Москве

09:15Сегодня

Раскрыт возраст самых молодых покупателей квартир в Москве

Россия
Россиянин 11 раз сменил фамилию из-за долгов и был пойман как Трамп
Владик Салий«У меня в голове поселилось чудовище»
Шестилетнего Владика спасет протонная терапия. Мальчику нужна ваша помощь
Госпитализация россиян с подозрением на коронавирус попала на видео
«Дарят Патриарху икону, машину, часы — это проявление любви»
Умер Всеволод Чаплин. Что он думал о роскоши, женщинах и гибели России
Бывшему российскому губернатору подняли пенсию почти на четверть миллиона рублей
Всеволод ЧаплинУмер протоиерей Чаплин
Он хвалил Сталина и ругал женщин, оправдывал роскошь и обещал ад Шнурову
Появилось фото госпитализации россиян с подозрением на коронавирус
Все материалы
Мир
Россия отреагировала на сорванный визит депутатов Нидерландов
«Мы не несем традиционные ценности»
Представители ЛГБТ-сообщества бегут из России в Европу. Чего они боятся и как выживают?
В России пообещали изучить предложенную Трампом «сделку века»
«Нас спасла Красная армия. Мы это помним»
Россию обвиняют в искажении правды о холокосте. Но узники концлагерей не забыли своих спасителей
Петра Толстого выбрали вице-спикером ПАСЕ
Health officers in full protective gear wait to cross a road near a wholesale poultry market in Hong Kong January 28, 2014. Hong Kong began culling 20,000 chickens and suspended imports of fresh poultry from mainland China for 21 days on Tuesday after the discovery of the H7N9 bird flu virus in a batch of live chicken from the southern province of Guangdong. REUTERS/Tyrone Siu (CHINA - Tags: HEALTH ENVIRONMENT SCIENCE TECHNOLOGY ANIMALS TPX IMAGES OF THE DAY) - GM1EA1S0YMZ01Китайская зараза
В мире появился новый смертельный коронавирус. Его уже назвали угрозой для россиян
США пообещали увеличить палестинское государство с помощью «сделки века»
Все материалы
Бывший СССР
На Украине решили «декоммунизировать» социальное страхование
Полицейский с пистолетом останавливает на улице прохожих для обыска. 15.12.1905«Озверевшие драгуны стреляли в людей»
Уличные бои и массовые расстрелы. Почему в Латвии с гордостью вспоминают революцию 1905 года?
В Верховной Раде предложили расширить «нормандский формат»
Карательная история
Советский партизан казнил пособников нацистов. За это 50 лет спустя Латвия посадила его в тюрьму
В Верховной Раде призвали к диалогу с Россией в ПАСЕ
«Все корчат из себя украинцев»
Половина жителей Украины говорит на русском. Но их детям запретили учиться на родном языке
В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов
Все материалы
Экономика
Оценена вероятность подорожания мяса и молока в России
«Главное, чтобы нас в иностранные агенты не записали»
Бывший сотрудник КГБ изменил свою жизнь и придумал, как узнать о россиянах еще больше
«Яндекс» в третий раз замахнулся на монополию
Голубой бум
Россия добывает все больше газа, но теряет миллиарды. В этом виноваты США и Австралия
Болгария решила заменить российский газ американским
Зеленое безумие
Человечество стремится спасти природу. Почему это может обвалить мировую экономику?
Мировые компании начали спасать сотрудников из Китая из-за смертельного вируса
Все материалы
Силовые структуры
Криминальный авторитет заказал убийство полковника МВД ради почета у бандитов
Раскрыты подробности убийства академика РАН и его жены
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
Бросившего детей в аэропорту отца обвинили в краже
«Я их позже заберу»
Жена обвинила россиянина в пытках и ушла, оставив сыновей. Он отвез их в Москву и бросил в аэропорту
Раскрыты биографии рассекреченных разведчиков-нелегалов СССР и России
«Мы стали миллионерами за две минуты»
История россиянина, который захотел красивой жизни и начал грабить банки
Все материалы
Наука и техника
Предсказано катастрофическое столкновение спутников
«Самые страшные голодные дни»
Детьми они пережили ад. Рассказы малолетних узников еврейских гетто и нацистских концлагерей
Подтвержден дизайн дешевого iPhone
Прирожденные убийцы
Китай стал очагом смертоносных эпидемий. Как вирусы появляются там снова и снова?
Зафиксированы изменения в самом опасном леднике мира
Быстрее звука
От «Арматы» до Су-57: какое оружие получит Россия в 2020 году
Опровергнут миф о гибели древней цивилизации
Все материалы
Спорт
Стало известно о договоренности Брайанта не летать с женой на вертолете вместе
Коби навсегда
Легендарный Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Как он покорил спортивный мир и получил Оскар
Емельяненко рассказал о пребывании под арестом
«Заложники интриг и политики»
 
Описан последний день жизни Коби Брайанта
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Легенда НБА и его дочь разбились при крушении вертолета
Деонтей Уайлдер вспомнил о желании убить себя
Все материалы
Культура
Названы главные загадки «Гарри Поттера»
«Мы на жизнь смотрим одним непрерывным кадром»
Как снять Первую мировую войну одним планом и получить 10 номинаций на Оскар: интервью Сэма Мендеса
Стивен Кинг обвинил «Оскар» в фальсификациях в пользу белых
Песня сброда
Изнасилования, интриги и коррупция: что творится за кулисами главной музыкальной премии мира
Россиянка завоевала «Порно-Оскар» за групповой секс с участием афроамериканца
«Ему понадобилось два тела, чтобы это провернуть»
Как Стивен Хокинг нашел способ обмануть неизлечимую болезнь
Брата рэперши Ники Минаж признали виновным в изнасилованиях 11-летней падчерицы
Все материалы
Интернет и СМИ
В сети нашли «воскресшую» Grumpy Cat и умилились
Странные времена
Молодость, смерть и катастрофы на снимках лучших фотографов мира
Богатая шестилетняя блогерша из России отпраздновала день рождения с Киркоровым
Мастера на все руки
 
«Арбидол» пообещал предотвратить коронавирус и заинтересовал ФАС
«Более молодая и сексуальная версия меня»
Звезда TikTok заработал на фанатах миллионы и исчез. Чтобы вернуться, ему пришлось сменить личность
Карикатура с коронавирусом на флаге оскорбила Китай
Все материалы
Ценности
Бодипозитивная певица вышла в свет в откровенном наряде
«Я пас коров, а теперь возглавляю Советский Союз»
Вышиванки, швейцарские часы и иномарки: как жил Хрущев
В продаже появились лысые куклы Барби с болезнями
Последняя провокация
Он раздевал жену президента и одевал Мадонну: какой след в мире моды оставил хулиган Жан-Поль Готье
Невеста пренебрегла подругой на свадьбе из-за ее красоты и была обругана
Немецкие страсти
БДСМ, пришельцы и полуголые невесты: как прошла неделя моды в Берлине
Ирина Шейк раскрыла тайну из детства о своем теле
Все материалы
Путешествия
Сотрудник авиакомпании унизил пассажирку из-за слишком откровенной одежды
Передвижение во время бури. Австралийская антарктическая экспедиция, 1912Полюс недоступности
Роды во льдах, операция голыми руками и отважный кот Негр: невероятные истории покорения Антарктиды
Сотрудники авиакомпании унизили туристов из-за религии и сняли их с рейса
«Я здесь, и мне отсюда не уехать»
Очевидцы — о том, что происходит в очаге заражения смертельным китайским коронавирусом
Россиянин упал со стены храма в Грузии
Фрагмент картины Игоря Пшеничного «Витус Беринг и Алексей Чириков в Петропавловске»Из Витуса в Ивана
Как великий путешественник пожертвовал жизнью ради открытия Русской Америки
Подсчитано число оставшихся в Китае россиян
Все материалы
Из жизни
Младенца весом 650 граммов спасли после 40-минутной остановки сердца
«Тут об успехе говорят без остановки, о неудачах — молчат»
История россиянина, перебравшегося в Канаду
Королевская семья нашла замену принцу Гарри и Меган Маркл
Джим Спрингер и Джим ЛьюисПараллельные жизни
Разлученные близнецы встретились спустя 39 лет. Поразительное сходство прославило их на весь мир
Москвич попытался помочь бездомному коту, загорелся и едва не стал инвалидом
«Они считают, что в России очень холодно и хорошие пенсии»
История россиянина, который переехал во Вьетнам и увидел его темную сторону
Пропавший рыболов оказался съеден крокодилом
Все материалы
«Русский Prado» от УАЗа получит новую коробку передач
BMW выбрала в России лучшие кастом-байки
Уникальные мотоциклы построили на основе культовой модели R nineT
Лучшие тюнинг-проекты января 2020
Спортивный Multivan, безумный светящийся Prius и еще шесть эффектных доработок января
General Motors показала первое изображение электрического пикапа
Пикап-гигант Ford с душой мотоцикла
Видео: редкий Ford F-150 Harley-Davidson за 10 млн рублей — что внутри?
Названа дата старта продаж Skoda Karoq в России
Все материалы
Дом
Найдена самая дорогая съемная квартира Москвы
Эстонский стыд
Как поселок-призрак на границе с Россией доживает последние дни
Легендарный небоскреб подсветили в честь погибшего Коби Брайанта
За чужой стеной
Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого
Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Автобус протаранил дом и угодил в плантацию конопли
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы