Найдена самая дорогая «однушка» Москвы

В Москве найдена самая дорогая однокомнатная квартира на первичном рынке — это недвижимость в комплексе апартаментов Roza Rossa за 57,6 миллиона рублей. Об этом говорится в материале портала ЦИАН, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

«Однушка» площадью 73,8 квадратного метра расположена в самом дорогом районе столицы. Высокая стоимость также обусловлена наличием отделки от застройщика по проекту итальянского дизайнера Пьеро Лиссони.

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Второе место заняла квартира площадью 76 квадратных метров в жилом комплексе «Жизнь на Плющихе». Здесь есть спальня в 21 «квадрат», а кухня и гостиная представляют собой единое помещение с метражом почти 30 квадратных метров. За такое жилье придется отдать 56,4 миллиона рублей.

Третья строчка рейтинга — «однушка» за 54,09 миллиона рублей. Квартира, площадь которой составляет 69,7 квадратного метра, продается в жилом комплексе «Садовые кварталы»

Однокомнатные квартиры и апартаменты в элитном и премиальном сегментах являются одними из самых востребованных продуктов. В структуре предложения в дорогих новостройках доля «однушек» составляет 19 процентов, а объем сделок в данной категории достигает уровня 17 процентов от общего количества продаж высокобюджетной недвижимости.

Ранее в январе специалисты по недвижимости подсчитали, что дешевле всего в России однокомнатные квартиры стоят в Нижнем Тагиле, Архангельске и Нижневартовске. Средняя стоимость «однушек» в этих городах не превышает 2,7 миллиона рублей.

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