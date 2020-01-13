Найдены города России с самыми дешевыми «однушками»

Найдены города России с самыми дешевыми однокомнатными квартирами. Возглавили рейтинг Нижний Тагил, Архангельск и Нижневартовск, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование портала «Домофонд».

По данным экспертов сервиса, в Архангельске в начале 2020 года цены на «однушки» не превысили 2,7 миллиона рублей. В Ханты-Мансийске средняя стоимость однокомнатных квартир снизились до 2,4 миллиона рублей, в Нижнем Тагиле — до 1,65 миллиона рублей. Также «однушки» заметно подешевели в Грозном, Йошкар-Оле, Астрахани, Подольске, Саранске, Петрозаводске и Уфе.

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Как показало исследование, в большинстве регионов России квартиры, в том числе и однокомнатные, не подешевели, а, наоборот, подорожали. Особенно взлетели цены в Сочи (плюс 25 процентов). Еще год назад «однушку» в новостройке можно было купить здесь за 2,8 миллиона рублей, а теперь покупателям уже стоит ориентироваться на 3,5 миллиона рублей. Второе место по увеличению средней стоимости занял Иркутск — 2,3 миллиона рублей, третье — Новокузнецк (1,9 миллиона рублей).

В Москве и Санкт-Петербурге цены за год тоже выросли, но не так заметно, как в других городах. Так, в столице однокомнатную квартиру в конце 2019 года можно было купить в среднем за 6,5 миллиона рублей. Тем же, кто сейчас приценивается к покупке жилья в столице, нужно ориентироваться уже на сумму 7,3 миллиона рублей. В Петербурге в 2018 году цена за «однушку» составляла 3,7 миллиона рублей, а в настоящее время — 4 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что большинство квартир, проданных в 2019 году в московских новостройках комфорт-класса — это «однушки» и студии. На них в общей сложности пришлось 32 процента сделок.

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