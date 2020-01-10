Покупатели квартир в Москве смирились с теснотой

Большинство квартир, проданных в 2019 году в московских новостройках комфорткласса, — это «однушки» и студии: на них в общей сложности пришлось 32 процента сделок, следует из материалов агентства «Бон Тон», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По подсчетам аналитиков, 21 процент от общего числа реализованных квартир комфорткласса — однокомнатные лоты, 11 процентов — студии. Вторые по популярности среди покупателей — «евродвушки» (квартиры, в которых есть одна спальня и гостиная, объединенная с кухней; 19 процентов продаж), на третьем месте «евротрешки» (18 процентов сделок), далее идут классические двухкомнатные квартиры (17 процентов).

В бизнес-классе покупатели, похоже, также смирились с относительной теснотой столичного жилья: наиболее востребованы в этом сегменте двухкомнатные квартиры, а также компактные «евродвушки» и «евротрешки».

«По сравнению с прошлым годом, средняя площадь реализованных лотов немного скорректировалась и уменьшилась на один-два квадратных метра. Покупатели рационально подходят к вопросу приобретения квартир в условиях падения реально располагаемых доходов населения», — поясняется в предоставленных материалах.

В октябре 2019-го экономист и политолог Михаил Делягин публично раскритиковал малогабаритные квартиры — один из самых востребованных в Москве видов недвижимости. Эксперт назвал маленькие студии консервными банками, а застройщиков, продающих чрезмерно компактное жилье, — алчными.

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