В Москве подешевели новые квартиры

За ноябрь 2019-го средневзвешенная стоимость квадратного метра жилья в стоящихся домах Москвы снизилась на 0,1 процента, следует из материалов агентства «МИЭЛЬ-Новостройки», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

К декабрю «квадрат» в столичных новостройках подешевел до 210,8 тысячи рублей, подсчитали аналитики. В годовом исчислении (по сравнению с показателем за ноябрь 2018-го), тем не менее, метр подорожал почти на четыре процента.

Цены на новые квартиры разных классов в Москве меняются по-разному: в экономклассе за минувший ноябрь «квадрат» подорожал на четыре процента, до 143,7 тысячи рублей. В комфортклассе — подешевел на 0,7 процента, до 173,2 тысячи рублей. В бизнес-классе зафиксирован прирост средней стоимости на 1,2 процента, до 248,6 тысячи рублей за квадратный метр.

Средняя площадь квартиры в московских новостройках к декабрю достигла 65,4 квадратного метра, отмечается в материалах «МИЭЛЬ». За ноябрь этот показатель увеличился на 0,1 процента.

Ранее, в ноябре, были названы московские новостройки с самыми дешевыми квартирами. Рейтинг возглавил жилой комплекс «Мякинино парк» на западе города, где студию площадью 19,8 квадратного метра можно приобрести за 3,5 миллиона рублей.

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