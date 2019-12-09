Названы любимые этажи россиян

Покупатели квартир в российских новостройках считают наиболее привлекательными для жизни третий, четвертый и пятый этажи жилых зданий — поселиться именно на них хотели бы 32 процента новоселов. Об этом свидетельствуют материалы ГК «ФСК», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Аналитики компании провели соответствующее исследование на основе опроса жителей Московского региона, планирующих покупку квартиры в новостройке в течение полугода. Выяснилось, что треть предпочитают этажи с третьего по пятый, четверть предпочли бы остановить свой выбор на квартирах, расположенных на шестом, седьмом или восьмом этажах дома.

Доля будущих покупателей, интересующихся этажами с 9-го по 14-й, составляет 15 процентов, а первыми двумя этажами — до 5 процентов. Поселиться выше 14-го этажа оказались готовы не более 20 процентов новоселов, выше 35-го — не более 3 процентов.

Эксперты отмечают, что интерес к верхним этажам у покупателей жилья растет с повышением ценовой категории новостройки: «В комфортклассе доля покупателей, готовых поселиться выше 14-го этажа, не превышает 20 процентов. В бизнес-классе показатель несколько больше».

Ранее, в сентябре, стало известно, что около 30 процентов покупателей нового жилья интересуются квартирами на верхних этажах новостроек, но в основном их приобретают люди в возрасте до 35 лет с достатком выше среднего.

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