Покупателям жилья в России дадут возможность заработать на ремонт

Члены Совета Федерации и депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во вторник, 26 ноября, представили нижней палате парламента законопроект, предусматривающий выплату процентов с денег на эскроу-счетах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную базу Госдумы.

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Предполагается, что покупатели жилья в новостройках, вносящие деньги за квартиры на такие счета застройщиков, будут получать дополнительный доход в виде начисленных процентов. После завершения стройки дольщики смогут потратить «излишек» на любые цели, в том числе на ремонт приобретенной квартиры и на покупку мебели.

Согласно документу, доходы в виде процентов будут начисляться по средневзвешенный процентной ставке ежемесячно и переводиться на отдельный счет до востребования.

Схема с эскроу-счетами действует на российском рынке новостроек с 1 июля текущего года. Застройщикам теперь фактически запрещено финансировать работы средствами дольщиков (исключения делаются для жилых комплексов на высокой стадии готовности). Деньги покупателей жилья отныне хранятся на эскроу-счетах, которые недоступны для компаний до ввода дома в эксплуатацию.

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