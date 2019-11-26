Российские квартиры оказались невостребованными

Количество сделок по квартирам в российских новостройках сократилось на 33 процента по итогам третьего квартала 2019 года. Реальное снижение активности покупателей не превысило 16 процентов, поскольку часть сделок во втором квартале этого года пришлась на «перебросы» квартир внутри застройщиков. Об этом говорится в исследовании портала ЦИАН, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

В июле-сентябре текущего года на первичном рынке жилья было зарегистрировано 162 тысячи сделок, тогда как в апреле-июне их насчитывалось 243 тысячи. Количество сделок снизилось как по отношению к первому кварталу 2019-го (на 20 процентов), так и по отношению к аналогичным периодам трех предыдущих лет (на три, восемь и пять процентов соответственно).

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Заметнее всего упали продажи в Адыгее (минус 73 процента), Кемеровской (минус 72 процента) и Рязанской областях (минус 63 процента). Больше всего покупательская активность выросла в Бурятии (плюс 153 процента), на Сахалине (плюс 91 процент) и в Ямало-Ненецком автономном округе (плюс 80 процентов).

Также подскочили цены на недвижимость. В городах-миллионниках повышение составило около 20 процентов в годовом выражении, в месячном — до 1-1,5 процента. Квадратный метр в новостройке по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожал в среднем на 17 процентов. В совокупности с обязательным переходом застройщиками на эскроу-счета это привело к падению объема продаж. В результате сформировался разрыв между падающими доходами россиян, растущими ценами на жилье и повышением ставок по ипотеке. Массовое понижение ставок банками началось всего около двух месяцев назад и еще не отразилось на статистике.

C начала 2019 года на рынок новостроек Москвы поступило 46 проектов — на 23 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года (60 проектов). Это самый низкий уровень активности девелоперов за последние пять лет.

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