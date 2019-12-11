Российские строители обиделись и порубили трубы в новостройке

В Солнечном районе Красноярска неизвестный порубил топором трубы в новостройке, в результате чего весь подъезд оказался затоплен. Там находились квартиры, предназначавшиеся для сирот, пишет NGS24.ru.

16-этажку на Ольховой улице затопило сразу после сдачи. В квартирах вздулись натяжные потолки, линолеум, от стен отошли обои. По мнению собственников, это могли сделать из мести строители, которым не заплатили. В строительной компании «Сибиряк», выполнявшей ремонт, заявили, что прокуратура проведет проверку и пообещали сдать дома в таком виде, в котором их должны были получить изначально. В качестве исключения некоторых жильцов временно поселили в других квартирах.

В «Сибиряке» также подтвердили, что дом затопило именно из-за саботажа подрядчиков.

В октябре 2019 года в городе Кировске Мурманской области из-за прорыва трубы на техническом этаже затопило горячей водой целое крыло девятиэтажки. Прорыв был настолько сильным, что, затопив квартиры, вода просочилась сквозь стены здания наружу.

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