Найдена самая дорогая квартира Москвы на начало 2020 года — таким объектом оказался пентхаус площадью 735 «квадратов» в строящемся доме на Патриарших прудах. Объект стоит 2,4 миллиарда рублей. Об этом говорится в материале агентства недвижимости Savills, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Патриаршие пруды продолжают опережать Остоженку по числу высокобюджетной недвижимости на рынке в свободной продаже — 28 и 23 лота соответственно. Третью строчку рейтинга занимает Тверской район столицы, где находится 14 самых дорогих объектов Москвы. В среднем квадратный метр в данном сегменте жилья стоит 33,5 тысячи долларов (2,01 миллиона рублей).

Средний бюджет предложений 100 самых дорогих столичных квартир составляет девять миллионов долларов (563,7 миллиона рублей). Средняя площадь таких объектов равняется 281 квадратному метру, при этом каждый четвертый лот — пентхаус. Большинство из них находится в Центральном административном округе Москвы, в частности, в Пресненском районе и Хамовниках.

По данным на декабрь 2019 года, самая дорогая недвижимость на первичном рынке столицы располагалась в жилых комплексах «Малая Бронная 15», Barkli Gallery, «Большая Дмитровка IX», «Бакст» и Stoleshnikov 7.

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