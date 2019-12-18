Названа самая дорогая улица в мире

57-я улица в Нью-Йорке, США, стала самой дорогой в мире. За последние пять лет здесь заключили самое большое количество сделок — на общую сумму более чем в 25 миллионов долларов (1,6 миллиарда рублей). Об этом говорится в материале консалтинговой компании Knight Frank.

С 2015 года на 57-й улице была заключена 41 сделка с высокобюджетной недвижимостью. Ее средняя стоимость составила 38,5 миллиона долларов (2,4 миллиарда рублей).

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Второе место заняла Mount Nicholson Road в Гонконге — 35 сделок, зато средняя стоимость сделки тут больше — 81,8 миллиона долларов (5,1 миллиарда рублей). На третьей строчке рейтинга расположилась нью-йоркская Central Park South — 32 сделки по средней цене 44,9 миллиона долларов (2,8 миллиарда рублей). Также в пятерку вошли Park Avenue (Нью-Йорк) и площадь Гросвенор (Лондон).

Ранее Business Insider писал, что на 57-й улице живут такие миллиардеры, как, например, основатель Dell Technologies Майкл Делл и председатель совета директоров производителя бытовой техники Dyson Джеймс Дайсон.

В ноябре 2019 года список самых дорогих торговых улиц мира возглавила гонконгская Козуэй-Бей. На втором месте расположилась Пятая авеню в Нью-Йорке, на третьем — Нью-Бонд-стрит в Лондоне.

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