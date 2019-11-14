Названы самые дорогие улицы мира

Гонконгская Козуэй-Бей в 2019 году возглавила рейтинг самых дорогих торговых улиц в мире, составленный аналитиками консалтинговой компании Cushman & Wakefield. Материалы исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру».

На второе место эксперты рынка недвижимости поместили нью-йоркскую Пятую авеню, на третье — Нью-Бонд-стрит в Лондоне. По их подсчетам, во втором квартале 2019-го средняя стоимость аренды торговых помещений на Козуэй-Бей составила 25,96 тысячи евро за квадратный метр в год. На Пятой авеню этот показатель равен 21,3 тысячи евро, на Нью-Бонд-стрит — 16,2 тысячи евро в год.

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В первую десятку рейтинга также попали (в порядке убывания арендной ставки): Елисейские поля (Париж), Виа Монтенаполеоне (Милан), Гиндза (Токио), Питт-Стрит-Молл (Сидней), Банхофштрассе (Цюрих), Мендон (Сеул), Кольмаркт (Вена).

Столешников переулок, расположенный в центре Москвы, занял 19-ю позицию в списке. В среднем аренда помещения под магазин здесь обходится в 2,7 тысячи евро за квадратный метр в год.

Ранее, в октябре, стало известно, что по итогам первого полугодия 2019-го Россия заняла первое место в Европе по объемам строительства торговых центров (ТЦ). Всего на территории страны за шесть месяцев было введено в эксплуатацию почти 200 тысяч квадратных метров новых торговых площадей — на 13 процентов больше, чем в том же периоде 2018-го. Более 50 процентов новых ТЦ сдано в Москве.

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