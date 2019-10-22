Россия стала торговым лидером Европы

По итогам первого полугодия 2019-го Россия заняла первое место в Европе по объемам строительства торговых центров (ТЦ), следует из материалов компании Cushman & Wakefield, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Всего на территории страны за шесть месяцев было введено в эксплуатацию почти 200 тысяч квадратных метров новых торговых площадей — на 13 процентов больше, чем в том же периоде 2018-го, подсчитали аналитики. Более 50 процентов новых ТЦ сдано в Москве.

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В Европе объемы нового строительства торговой недвижимости в первой половине 2019-го снизились на 18 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период 2018-го — до 863 тысяч квадратных метров. «Италия, Польша, Франция и Германия следуют за Россией в рейтинге из пяти самых активных рынков по новому строительству ТЦ», — отмечается в предоставленных материалах.

Эксперты ожидают, что в обозримом будущем темпы ввода торговых площадей в России останутся на прежнем уровне — в 2019-2020-м построят 1,4 миллиона квадратных метров ТЦ. «В противоположность тенденции, наблюдаемой в текущем году, новые проекты 2020 года будут в основном открываться в регионах России, а не в Москве. Крупные торговые объекты планируется запустить в Екатеринбурге, Перми, Грозном, Кирове и других городах», — указывают в Cushman & Wakefield.

Ранее в октябре стало известно, что за девять месяцев 2019 года объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости России составил 2,5 миллиарда долларов — на 36 процентов больше, чем в январе-сентябре 2018-го. При этом показатель третьего квартала оказался рекордным за последние три года, превысив на 60 процентов объем инвестиций в аналогичном периоде 2018-го: 873 миллиона против 547 миллионов долларов соответственно.

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