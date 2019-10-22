Дом
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Российское судно подало сигнал SOS в Норвегии
Стали известны подробности новой пенсионной системы
Названы претенденты на «Золотой мяч»
Украинский министр назвал себя дебилом
Блогер-веган угрожал девушке убийством и в очередной раз попал за решетку
Создано пригодное для ношения без белья прозрачное платье
Суд заставил мужчину платить алименты за чужого ребенка
Москвичей призвали меньше обниматься 
В России снизят налоги
Россияне определили самую бесполезную бытовую технику
Новости партнеров

Россия стала торговым лидером Европы

Перейти в «Мою Ленту»

По итогам первого полугодия 2019-го Россия заняла первое место в Европе по объемам строительства торговых центров (ТЦ), следует из материалов компании Cushman & Wakefield, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Всего на территории страны за шесть месяцев было введено в эксплуатацию почти 200 тысяч квадратных метров новых торговых площадей — на 13 процентов больше, чем в том же периоде 2018-го, подсчитали аналитики. Более 50 процентов новых ТЦ сдано в Москве.

В Европе объемы нового строительства торговой недвижимости в первой половине 2019-го снизились на 18 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период 2018-го — до 863 тысяч квадратных метров. «Италия, Польша, Франция и Германия следуют за Россией в рейтинге из пяти самых активных рынков по новому строительству ТЦ», — отмечается в предоставленных материалах.

Эксперты ожидают, что в обозримом будущем темпы ввода торговых площадей в России останутся на прежнем уровне — в 2019-2020-м построят 1,4 миллиона квадратных метров ТЦ. «В противоположность тенденции, наблюдаемой в текущем году, новые проекты 2020 года будут в основном открываться в регионах России, а не в Москве. Крупные торговые объекты планируется запустить в Екатеринбурге, Перми, Грозном, Кирове и других городах», — указывают в Cushman & Wakefield.

Ранее в октябре стало известно, что за девять месяцев 2019 года объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости России составил 2,5 миллиарда долларов — на 36 процентов больше, чем в январе-сентябре 2018-го. При этом показатель третьего квартала оказался рекордным за последние три года, превысив на 60 процентов объем инвестиций в аналогичном периоде 2018-го: 873 миллиона против 547 миллионов долларов соответственно.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Дом»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россияне стали реже закупаться впрок
В России наметился торговый провал
Россия стала второй в Европе по объему торговых строек
Доля пустующих магазинов в Москве снизилась до пятилетнего минимума
Другие материалы рубрики
Дом00:0520 октября

Во дают!

Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
08:04Сегодня

В России подскочили цены на загородное жилье

07:05Сегодня

Подмосковье недосчиталось полноценного жилья

23:1821 октября

В России вошли в моду десятиметровые квартиры

Дом00:0213 октября

«Это отдельный микромир»

Пробки, дружины и русское чудо: как живет самый богатый город России
18:3421 октября

Сбербанк запустит ипотеку под один процент годовых

14:0321 октября

Учительница обворовала квартиру в Москве

13:2021 октября

Россияне отвернутся от ипотеки

Дом00:0130 сентября

Так жить нельзя

Люди по всему миру обитают в чудовищных условиях. Где построили самые ужасные дома?
12:2121 октября

Хакеры атаковали «умные дома» в США

21:0421 октября

Найден самый молодой ипотечник Москвы

19:1721 октября

У Бузовой нашли квартиру за 120 миллионов рублей

Россия
Заклеившая первоклассникам рты скотчем российская учительница уволилась
Светлана Прокопьева«Ну не заберут же они меня внезапно?»
Россиянка хотела понять, почему анархист взорвал себя в ФСБ. Лишь за это ей грозит тюрьма
Россияне отравились неизвестным газом и попали в реанимацию
Число жертв после прорыва дамбы в Красноярском крае выросло
Четырехметровая волна накрыла общежитие золотодобытчиков: смыло десятки людей
В России выделят еще больше денег на борьбу с абортами
Торговля товарами в Москве по паспортам с московской пропиской«Мы только лет 30 назад вышли из крепостного права»
Паспорт СССР делал человека бесправным. Последствия ощущаются до сих пор
Россияне определили самую бесполезную бытовую технику
Все материалы
Мир
Российское судно подало сигнал SOS в Норвегии
«Все вышло из-под контроля»
Солдаты, танки и кровь: как повышение цен на метро привело к массовым беспорядкам в Чили
Российские вертолеты сели на бывшей базе США в Сирии
Пришел и остался
Как военная операция в Сирии делает Путина новым хозяином Ближнего Востока
Мать осужденной за контрабанду гашиша израильтянки обратилась к России на видео
«Мое будущее уничтожено»
Миллионы беженцев перебрались в Турцию. Теперь от них хотят избавиться
Трамп снова заявил о желании заключить с Россией и Китаем ядерную сделку
Все материалы
Бывший СССР
Украинский министр назвал себя дебилом
Память подвела
В Латвии придумали новую версию освобождения от нацистов — без Красной армии
Сенцов решил стать правозащитником и рассказать иностранцам о России
Безграничная угроза
Почти 30 лет эти страны не могут поделить границы. Их конфликт опасен для России
Киев назначил ответственных за расследование преступлений Евромайдана
Формула мира
До Донбасса Штайнмайер пытался помирить Грузию и Абхазию. Тогда все закончилось войной
«Азов» ответил на подозрения американских политиков в терроризме
Все материалы
Экономика
Гречка подорожает
«На Севере — жить!»
«Норникель» и Мурманская область договорились об интенсивном развитии региона
В Экспоцентре открылась Международная выставка «Технофорум-2019»
Поисковик для талантов
«Газпром нефть» и «Россия — страна возможностей» займутся специалистами «Индустрии 4.0»
Спрос на бензин в России рекордно обрушился
«В том, что моя жизнь изменится, я не сомневаюсь»
Возрастные участники программы WorldSkills о том, как продлить профессиональную молодость
Названа доля российских семей с доходом только на еду и одежду
Все материалы
Силовые структуры
В России вынесли приговор хакерам из международной преступной группировки Cobalt
В Подмосковье найдены тела убитых депутата и ее семьи
Бандиты Шишкана расстреляли и закопали жертв. Погибших искали семь лет
Похитившего 1,8 миллиарда рублей банкира оштрафовали на полмиллиона и отпустили
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Пьяный российский полицейский насмерть сбил пешехода на «зебре»
«Я думала, он навсегда останется в больнице»
Россиянин устроил кровавую расправу над своей семьей. Но в колонию отправили его врача
Российскую школьницу с судимостью арестовали за грабеж, побои и вымогательство
Все материалы
Наука и техника
Стали известны сроки запуска первой возвращаемой российской ракеты как у SpaceX
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
На испытаниях ядерной триады произошел сбой
НАСА захотело постоянного присутствия астронавтов на МКС
От народа
В чем «дешевый» iPhone 11 оказался лучше дорогого 11 Pro
Разбиты устоявшиеся представления о вирусах
Подписание договора о ненападении между СССР и Германией. Москва, 23 августа 1939 года«Сталин был уверен в неизбежности войны»
Кто на самом деле позволил Гитлеру развязать Вторую мировую
С-400 показали в действии
Все материалы
Спорт
Названы претенденты на «Золотой мяч»
«Он казался каким-то монстром, сверхчеловеком»
Кепка-талисман, «Золотой мяч» и карьера хоккеиста: 90 лет со дня рождения Льва Яшина
«Нечеловеческая» скорость скалолазки удивила фанатов
«В Дагестане каждый второй — спортсмен»
Забит Магомедшарипов не знает поражений в UFC. Как он завоевал любовь фанатов в США?
Российский боец UFC назвал главные стереотипы о России в США
«Я вырос на улице — там нет правил»
Он попал в футбол от безысходности и стал одним из главных отморозков в истории АПЛ
«Арсенал» проиграл новичку АПЛ
Все материалы
Культура
Вышел трейлер новых «Звездных войн»
«С кучей цепей и колонкой шла по улице и слушала трэп»
Звезда российского электро-попа о снобизме взрослых, чувствах молодых и доминации женщин
Эмилия Кларк рассказала о разбитом сердце из-за критики финала «Игры престолов»
Непростые движения
Крамп, би-боинг и пластичность змеи: что происходит с уличными танцами в России и мире
У Киры Найтли случился нервный срыв из-за преследований папарацци
«Когда он завывал от гнева, кровь стыла в жилах»
Неизвестная повесть Джона Толкина: маги, страхи и вселенная «Властелина колец»
Фрэнсис Форд Коппола вслед за Мартином Скорсезе обрушился на фильмы Marvel
Все материалы
Интернет и СМИ
Звезда реалити-шоу увеличила грудь и пожалела
Голоса в голове
Эти люди расследуют леденящие душу убийства в одиночку. Им не нужна полиция
Раскрыты главные трудности мужчин и женщин при знакомстве в Tinder
«Вся эта история будто завалена мертвецами»
Телеведущий притворялся мертвым 17 лет, чтобы избежать суда. Он вернулся и доказал правду
Россию обвинили во вмешательстве в еще не прошедшие американские выборы
«Думал, хуже уже ничего не может быть»
Новый «Форт Боярд» в эпоху хайпа: мат рекой, общение с богом и истошные вопли Бузовой
Ярмольник отреагировал на назначение украинского кавээнщика в СНБО
Все материалы
Ценности
Создано пригодное для ношения без белья прозрачное платье
Куклы, кожа и российско-украинский след
Как прошла неделя моды в Токио
Мать жениха раскритиковали за попытку затмить невесту
Треш, угар, Россия
Дамы в кокошниках, мужчины в колготках: как прошла неделя моды в Москве
Стриптизерша примерила пластиковый бюстгалтер и рассказала об испытанных муках
Tesla RoadsterКто успел, тот и сел
Конкуренты Маска пытаются догнать Tesla. Есть ли у них шанс?
Обручальное кольцо за 55 тысяч долларов подняли на смех из-за сходства с прыщом
Все материалы
Путешествия
Пассажирский самолет экстренно сел из-за разлива химиката
«Женоподобные мальчики ходят по пляжу и предлагают массаж»
Как россиянину развлечься на райском острове: бюджетный вариант
Российские туристы предпочли отечественный отдых загранице
«Угостить нечем, но что поделать»
Сытный чай, шаманы и степь. Что ждет туристов в Калмыкии?
Российские школьники сбежали из дома и проехали сотни километров
На «Жигулях» по вулканам
Как увидеть необычную сторону Азербайджана
Бортпроводница раскрыла секреты перелета с маленькими детьми
Все материалы
Из жизни
Сразу семь медсестер из одного отделения для новорожденных забеременели
«Когда местные узнают, что ты из России, они улыбаются»
История россиянина, перебравшегося в Сербию
«Вечно молодая» бабушка раскрыла секрет своей привлекательности
«Странная одержимость охватила умы»
Зачем охотники за вампирами выкапывали мертвецов из могил и жгли их органы
Трехлетний мальчик упал с высоты десяти метров и остался цел
Черная смерть
Этот народ пытаются сжечь в джунглях. Но он не готов исчезнуть с лица земли
Семья по ошибке заживо похоронила новорожденного ребенка
Все материалы
Suzuki Jimny
Одиссея капитана Джимни: в калмыцкие степи на маленьком, но хардкорном внедорожнике
Bentley Flying Spur
Тестируем люксовый седан, которому надоело быть «просто еще одним Bentley»
Обновленный Lexus RX получил продвинутую адаптивную оптику
Новый Lexus RX и предшественники
Дорогие внедорожники с клиренсом больше, чем у УАЗа
Быстрые и роскошные модели соревнуются в величине дорожного просвета с настоящими вездеходами
Представлена новая Hyundai Creta
Mitsubishi прекратила поставки популярного внедорожника в Россию
Внешность новой Skoda Octavia раскрыта до премьеры
Все материалы
Дом
Россия стала торговым лидером Европы
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
В России подскочили цены на загородное жилье
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
Подмосковье недосчиталось полноценного жилья
В России изменят схему оплаты ЖКХ
Новая система должна облегчить жизнь россиянам. Как она будет работать?
В России вошли в моду десятиметровые квартиры
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Малому бизнесу предложили налоговую амнистию
Российский регион привлечет туристов янтарной терапией
Все материалы