Россияне стали реже закупаться впрок

Российские торговые сети постепенно отказываются от развития крупных гипермаркетов в пользу небольших магазинов city-формата («у дома»). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет брокера торговой недвижимости «Магазин магазинов».

По данным издания, продуктовые ретейлеры отказываются от строительства гипермаркетов до 15 тысяч квадратных метров и предпочитают не такие крупные форматы — менее 5 тысяч. Кроме того, многие торговые сети сокращают площади уже действующих супермаркетов.

Ретейлеры пошли на такой шаг из-за того, что россияне все реже закупаются впрок и предпочитают магазины у дома. Покупатели стали ценить близость торговой точки к дому, а также экономию времени из-за небольших очередей в магазине. Также, как отмечается в отчете, ранее покупать товары в магазинах крупных форматов было намного выгоднее. Сейчас же цены в гипермаркетах выросли, а в небольших магазинах, напротив, подстроились под потребителя.

Эту тенденцию подтвердили в Х5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), в сетях «О’кей» и «Ашан». Последняя, к примеру, в 2017 году начала строительство магазина площадью 15 тысяч квадратных метров, но после открытия гипермаркета в 2019-м использует чуть более половины заявленной площади (8 тысяч квадратных метров). В 2020 году компания не планирует строить гипермаркеты. Вместо этого ретейлер собирается развивать сеть магазинов «у дома».

Представители крупнейших торговых сетей также заявили, что в последние годы подобная ситуация с гипермаркетами наблюдается во всем мире. На это в том числе влияет развитие интернет-торговли, а также снижение платежеспособного спроса.

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