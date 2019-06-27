Российский супермаркет начал продавать продукты в рассрочку

Сеть супермаркетов «ВкусМаг» в Новокузнецке начала предлагать покупателям оформить микрокредит на 30 дней на покупку продуктов. Объявление об этом появилось на одном из магазинов сети в Новоильинском районе, пишет «ВашГород.ру».

Некоторые горожане восприняли это как оскорбление. «Я, конечно, все понимаю, но продукты в рассрочку это уже слишком. Ладно, техника или что-то дорогостоящее. Но в продуктовом магазине… Они кем нас считают?» — сказал изданию местный житель Михаил.

Какие условия кредитования предлагает компания, и оформил ли кто-то рассрочку, не сообщается.

В компании новое предложение назвали конкурентным преимуществом. В мае директор сети Светлана Новикова говорила порталу City-n, что услуга рассрочки — это «отличительная особенность» их универсамов. «Это очень удобно, особенно в преддверье семейного торжества: свадьбы или юбилея», — добавляла она.

Ранее сеть супермаркетов «Перекресток» собралась выдавать покупателям карты рассрочки, по которым можно в долг купить у них еду. В компании считают, что это позволит поддержать спрос на популярные товары.

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