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Более половины россиян начали закупаться только по акциям

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50,6 процентов россиян приобретают товары только со скидками. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.

В 2016 году этот показатель был на уровне 41 процента, а 2017-м вырос до 45. Аналитики утверждают, что это явление связано с сокращением доходов населения и индекса потребительского доверия.

В некоторых категориях товаров повседневного спроса доля акций достигает уже 70 процентов и продолжает расти. Покупатели экономят и готовы ждать скидок, понимая, что рано или поздно торговые сети снизят цену на тот или иной товар.

Согласно данным Росстата, реальные доходы падали в период с 2014 по 2017 годы, в 2018 году они показали близкий к нулю рост — на 0,1 процента. С 2013 года реальные доходы жителей России сократились на 8,3 процента. По оценке ведомства, в первом квартале 2019 года доходы упали на 2,3 процента. Экономисты ВШЭ и РАНХиГС ранее спрогнозировали, что реальные доходы россиян продолжат падать.

6 июня стало известно, что сеть супермаркетов «Перекресток» собирается запустить карты рассрочки для покупателей, по которым еду в магазинах можно будет приобрести в долг. по утверждению X5 Retail Group, такие карты позволят поддержать спрос на товары повседневного спроса.

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