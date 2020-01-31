Сын российского олигарха показал свою съемную квартиру рядом с метро

Сын российского олигарха Михаила Фридмана Александр показал свою съемную квартиру в Москве, за которую он платит самостоятельно. Вопреки массовым представлениям о жизни миллиардеров, молодой человек арендует жилье в панельном доме одного из спальных районов города. Фото Александр прислал Telegram-каналу «Татлер-батлер».

Квартира находится рядом со станцией метро «Ботанический сад». Ее площадь составляет около 40-45 квадратных метров. Александр платит за аренду 33 тысячи рублей в месяц, по его словам, на 10 тысяч ниже рынка. «У меня есть офис в Сити (деловой центр «Москва-Сити» — прим. «Ленты.ру»), где я провожу 70 процентов времени. В квартире я только сплю. Локация удобная — рядом МЦК. Полчаса — и я в офисном кресле», — поделился с каналом Фридман-младший.

Ранее Александр дал интервью Bloomberg, в котором рассказал, что он ест и одевается только на самостоятельно заработанные деньги. Также единственный сын Михаила Фридмана не унаследует состояние отца, поскольку олигарх считает, что его ребенок должен знать цену деньгам.

Молодой человек вернулся в Россию в 2019 году после завершения обучения в лондонской школе. На данный момент у Александра есть свой бизнес — компания SF Development, которая занимается оптовыми поставками продуктов, в частности жвачки Love is...

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