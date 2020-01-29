Сын российского олигарха рассказал о съемной «двушке» и поездках на метро

Сын российского олигарха, совладельца «Альфа-Групп» Михаила Фридмана Александр рассказал, что живет в съемной «двушке» на окраине Москвы, а поездки на работу совершает на метро. Об этом пишет Bloomberg.

По словам 19-летнего Александра Фридмана, который в 2019 году вернулся в Россию из Великобритании после учебы в школе, он живет только на те средства, которые зарабатывает самостоятельно. Так, ежемесячная аренда квартиры обходится ему в 500 долларов (около 31 тысячи рублей). По оценке Bloomberg, состояние его отца составляет 13,7 миллиарда долларов.

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После возвращения в Россию Фридман-младший начал собственный бизнес. Он основал компанию SF Development, которая занимается поставками продуктов питания и напитков, ее прибыль составляет 405 тысяч долларов. Предприниматель также имеет второй бизнес — компанию AFF Hookah,

поставляющую продукцию для кальянов в рестораны Москвы. По данным агентства, Александр Фридман планирует в феврале 2020 года запустить онлайн-маркетинговую платформу BloggerPass.

Агентство отмечает, что, несмотря на заверения Фридмана-младшего, что он самостоятельно ведет бизнес, предприниматель несомненно извлекает выгоду из своих родственных связей. Так, SF Development в том числе поставляет продукцию магазинам ретейлера X5 Retail Group («Перекресток», «Пятерочка», «Карусель»), 47,9 процента которого владеет «Альфа-Групп». Однако Фридман-младший утверждает, что менеджеры не поставили бы его продукцию на полки магазинов только потому, что он является сыном их босса.

По словам Александра Фридмана, отец всегда напоминает ему, что не собирается делать его наследником своего многомиллиардного состояния. Михаил Фридман в 2016 году заявил, что планирует направить заработанные им деньги на благотворительность.

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