Российский миллиардер резко похудел

Российский бизнесмен, совладелец и глава консорциума «Альфа-Групп», которому принадлежит «Альфа-банк», Михаил Фридман заметно похудел, свидетельствует публикация в Instagram продюсера журнала Forbes Ярослава Бабушкина.

Опубликованное фото было сделано на мероприятии Forbes в московском кинотеатре «Октябрь». Незадолго до этого издание выпустило материал про сына Фридмана Александра, занимающегося бизнесом по поставке паровых коктейлей в столичные рестораны и учащегося в лондонской школе.

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«Вечеринка удалась. Наше большое интервью с Михаилом и Александром Фридманами уже на Forbes. История отцов и детей, воспитания и больших денег. Занимательные байки о том, как сын миллиардера остался без наследства, начал зарабатывать в школе, продавая алкоголь и барыжил местом в столовской очереди. Сейчас он уже реальный предприниматель, с компанией и партнерами, возят жвачку и антипохмелин, ставят кальяны, делают концерты», — подписал фото Бабушкин.

55-летний Фридман владеет крупными долями в «Альфа-Групп» и инвестиционном холдинге LetterOne, контролирующем активы в энергетическом и телекоммуникационном секторах. Текущее состояние бизнесмена, по версии Bloomberg, составляет 13,6 миллиарда долларов.

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