Испанская прокуратура завела дело на российского миллиардера Фридмана

Прокуратура Испании заподозрила российского бизнесмена Михаила Фридмана в умышленном разорении испанской компании Zed Worldwide для ее приобретения по цене существенно ниже рыночной. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на собственный источник в испанской прокуратуре.

Отмечается, что 5 августа Национальная судебная палата потребовала срочно вызвать Фридмана на допрос. Предположительно, он мог содействовать разорению Zed для ее последующей покупки за 20 миллионов евро. Сообщается, что в 2013 года бизнесмен стал главным кредитором этого холдинга, а потому мог влиять на все решения акционеров. Кроме того, со счетов предприятия Zed+, специально созданного для работы в России, которое, как утверждается ABC, контролировалось Фридманом, исчезали крупные суммы, что в конечном счете привело к ее разорению.

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Zed Worldwide занималась разработкой компьютерных игр и мобильных приложений. В частности, именно она выпустила успешную серию игр Commandos, после чего получила выход на многие зарубежные рынки.

В 2017 году газета «Ведомости» опубликовала опровержение статьи о Фридмане после поданного иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. Предметом спора стала статья, опубликованная в газете «Ведомости» 27 февраля 2017 года. Она была посвящена истории корпоративного конфликта структур миллиардера с холдингом Zed Worldwide.

Михаил Фридман — один из богатейших людей России. Его состояние Forbes оценивает в 15 миллиардов долларов. Он занялся частным предпринимательством в 1988 году, создав несколько фирм. В 1991-м бизнесмен основал Альфа-банк, который стал одним из самых крупных коммерческих банков в России. В Испании Фридман известен также как владелец торговой сети DIA.

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