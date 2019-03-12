Самым богатым жителем Лондона оказался россиянин

Самым богатым жителем Лондона признали основателя российской «Альфа-групп» Михаила Фридмана. Такие данные приводятся в рейтинге городов с богатейшими людьми планеты журнала Forbes.

Состояние Фридмана оценивается в 15 миллиардов долларов. Всего в столице Великобритании живут четверо российских миллиардеров, включая самую богатую женщину России Елену Батурину, которой принадлежит 1,2 миллиарда.

Всего в Лондоне живет 55 миллиардеров, из которых лишь 20 являются гражданами страны. Остальные переехали туда из 23 разных стран, включая Индию, Исландию и Россию. Пять миллиардеров переехали из Швеции.

Летом прошлого года сообщалось, что в Лондон перебрался российский миллиардер, владелец O1 Properties Борис Минц и трое его сыновей вместе с семьями. Источники объяснили его поступок тем, что сложилась напряженная ситуация.

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