В Россия появилась новая женщина-миллиардер

Интернет-магазин Wildberries в этом году занял четвертое место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета, по оценке журнала Forbes, его стоимость оценивается в 1,2 миллиарда долларов.

Отмечается, что единственным владельцем компании является Татьяна Бакальчук, чье состояние теперь оценивается более чем в один миллиард долларов. Таким образом она стала второй в России женщиной-миллиардером в России после Елены Батуриной.

Свой бизнес преподаватель английского языка Татьяна Бакальчук основала вместе с мужем Владиславом в 2004 году. С начала они занимались продажей женской одежды по немецким каталогам Otto и Quelle. Сейчас сайт ежемесячно посещает около 60 миллионов человек.

В 2018 выручка компании составила 1,7 миллиарда долларов.

Годом ранее Бакальчук впервые попала в список богатейших людей России с состоянием 600 миллионов долларов. Тогда она сместила со второй строчки бывшую супругу бизнесмена и владельца футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева Елену, чье состояние также оценивалось в 600 миллионов долларов.

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