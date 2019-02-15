Forbes назвал самых перспективных россиян

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых перспективных людей Европы в возрасте до 30 лет, куда включил, в частности, четырех россиян.

Так, в список попали соосновательница марки женской одежды Sleeper 28-летняя Ася Вареца, хоккеисты НХЛ Никита Зайцев (27 лет) и Евгений Дадонов (29 лет), пианист Даниил Трифонов (27 лет), который выступает с лучшими мировыми оркестрами. Все они строят карьеру за пределами России.

Всего в список включены более 300 человек, которые родом из 34 стран Европы и еще 22 неевропейских стран. Они были распределены по 10 категориям, среди которых «Финансы», «Технологии», «СМИ и маркетинг», «Искусство и культура».

В 2018 году в рейтинг также попали четверо россиян: сооснователь компании Blazar Capital Денис Федоряев, владелица датской Easysize Гульназ Хусаинова, основательница магазина Artefact London Татьяна Кожевникова и создатель платформы Beamery Султан Саидов.

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