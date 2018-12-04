Определена самая влиятельная женщина года

Самой влиятельной женщиной 2018 года по версии журнала Forbes стала канцлер Германии Ангела Меркель. Рейтинг был представлен на сайте журнала во вторник, 4 декабря.

Канцлер Германии удерживает первое место восьмой год подряд. Вторую строчку в этом списке занимает премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, третьей по влиятельности стала глава МВФ Кристин Лагард.

Пятерку лидеров замыкают генеральный директор General Motors Мэри Барра и председатель и президент компании Fidelity Investments Эбигейл Джонсон.

В рейтинг попала председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина. Ее поставили на 49 строчку, выше певицы Бейонсе.

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