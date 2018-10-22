Россияне определили самых влиятельных журналистов

Россияне считают самыми авторитетными журналистами телеведущих с федеральных каналов «Первый» и «Россия 1» — Владимира Соловьева, Андрея Малахова и Владимира Познера. Такие данные опубликовала исследовательская группа ЦИРКОН в рамках проекта «Образ журналиста в массовом сознании россиян», реализованного по заказу фонда медиаисследований и развития стандартов журналистики «Медиастандарт».

Респондентам было предложено назвать имена наиболее уважаемых журналистов на телевидении, радио, в прессе и в интернете. В докладе отмечается, что больше всего узнаваемых персон оказалось на телевидении, среди которых Соловьев, Малахов и Познер лидируют с большим отрывом как самые авторитетные. Радио, пресса и интернет сильно уступают по количеству упоминаний имен журналистов, поэтому показатели из этих отраслей нельзя рассматривать как статистически достоверные. Больше половины опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

Авторы исследования обращают внимание на то, что ни один из трех самых авторитетных журналистов не выполняет функции, которые респонденты назвали наиболее важными в профессиональной деятельности журналиста. Самыми значимыми с точки зрения населения оказались роли «информатора» (65 процентов) и «комментатора» (43 процента).

Материалы по теме Покидались пометом: Ургант рассорился с Соловьевым Что стоит за конфликтом двух главных звезд российского телевидения

«Так, Андрея Малахова скорее можно назвать "шоуменом", в то время как лишь 9 процентов населения считают развлекательную роль журналиста самой важной, Владимира Соловьева — "идеологом" (11 процентов назвали эту роль важнейшей), а Владимир Познер скорее выступает в роли "просветителя" (22 процента респондентов ожидают от журналистов в первую очередь выполнения этой функции)», — подчеркнули авторы.

Исследование проводилось в июле-августе 2018 года среди 1604 респондентов старше 18 лет. Опрос реализован методом личного интервью по месту жительства опрошенных. Результаты исследования отражают массовые представления россиян о профессии журналиста, его социальных ролях в обществе и личных качествах.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!