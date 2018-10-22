В России выяснили степень доверия к прессе

Половина жителей России не доверяет большинству сообщений в средствах массовой информации. К такому выводу пришла исследовательская группа ЦИРКОН в ходе проекта «Образ журналиста в массовом сознании россиян», реализованного по заказу фонда медиаисследований и развития стандартов журналистики «Медиастандарт», сообщает РИА Новости.

«Половина участников опроса согласилась с суждением "Я не верю большинству сообщений в СМИ", более половины респондентов (58 процентов) не согласились с суждением "Я привык верить тому, что пишут в газетах, говорят по ТВ и радио". В обоих случаях недоверие с очевидностью превалирует над доверием», — говорится в результатах исследования.

Больше всего россиян (63 процента) доверяют информации, которую транслируют по телевидению. Информации в онлайн-изданиях доверяют 18 процентов опрошенных, по уровню доверия интернет опережает прессу и радио.

Социологи отметили повышенное доверие к средствам массовой информации среди респондентов старше 60 лет, а также среди участников опроса, занимающихся домохозяйством. Самая низкая степень доверия зафиксирована у россиян с низким доходом, а также среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Материалы по теме Хлеба и фейков Самые громкие журналистские обманы

Несмотря на это, более половины опрошенных сообщили, что профессия журналиста пользуется уважением в обществе. В отчете также отмечается, что за последние десять лет уровень уважения к профессии вырос на 12 процентов. Самыми авторитетными журналистами жители России признали телеведущих с федеральных каналов «Первый» и «Россия 1» — Владимира Соловьева, Андрея Малахова и Владимира Познера.

Исследование проводилось в июле-августе 2018 года среди 1604 респондентов старше 18 лет. Опрос реализован методом личного интервью по месту жительства опрошенных. Результаты исследования отражают массовые представления россиян о профессии журналиста, его социальных ролях в обществе и личных качествах.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!