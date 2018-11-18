Названы самые влиятельные блогеры года

В Москве состоялась церемония вручения первой российской премии в области веб-индустрии, организованной The Digital Reporter. Об этом сообщается на сайте проекта.

Главной онлайн-персоной года была признана блогер и телеведущая Настя Ивлеева. Лучшим онлайн-шоу жюри определило проект Александра Гудкова «Лига плохих шуток». В категории «Лучший веб-сериал» лидером стал проект «Бар "На грудь"» режиссера Ирины Вилковой, а главным «народным онлайн-кинотеатром» — сайт ivi.ru. Специальный приз за вклад в развитие веб-индустрии получил блогер, ведущий авторского шоу на YouTube-канале «вДудь» Юрий Дудь.

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Отмечается, что Дудь и Ивлеева не присутствовали лично на вручении премии.

The Digitar Reporter — российский сайт, посвященный веб-сериалам. В августе сотрудники проекта провели первый фестиваль сериалов, снятых специально для интернета.

В августе были названы блогеры-рекордсмены по накруткам подписчиков. По данным программы, выявляющей соотношение реальных людей и ботов среди подписчиков, среди 4,1 миллиона подписчиков Иды Галич оказалось 458 тысяч ботов, у Ольги Бузовой 1,2 миллиона — при 13,5 миллиона подписчиков, а из 8,9 миллиона подписчиков Анастасии Ивлеевой 218 тысяч — боты.

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