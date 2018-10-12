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Доренко назвал секрет успеха «выскочки»-Дудя

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Сергей Доренко

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко в очередной раз негативно высказался в отношении блогера Юрия Дудя, проанализировав причины его популярности. Пост доступен в его канале «Расстрига» в Telegram.

По мнению Доренко, автор шоу «Вдудь» не интересуется ответами гостей программы. Журналист назвал Дудя неначитанным выскочкой, который зачитывает вопросы из «бесталанной анкеты» с экрана смартфона.

«Магия Дудя целиком основана на свежести его идиотизма. Это не казенный пропагандистский идиотизм, а новый, свежий, ароматный своей дикостью идиотизм. Будто вы вдруг чувствуете запах невидимого пока ещё коровника через приоткрытое стекло машины», — написал он и добавил, что секрет актуальности интервьюера — инаковость его идиотизма.

В августе Доренко стал одним из гостей YouTube-шоу «Вдудь». После записи программы главред «Говорит Москва» обозвал ведущего «дедом Пропердыкиным из колхоза», потому что последний постоянно пытался перевести тему на 1990-е годы прошлого столетия.

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