Российский миллиардер получил часть крупнейшей нефтегазовой компании Европы

Российский миллиардер Михаил Фридман получил долю в крупнейшем независимом производителе нефти и газа Европы — компании Wintershall Dea. Она образовалась после слияния Wintershall и DEA Deutsche Erdoel AG, принадлежащей бизнесмену. Об этом пишет ТАСС.

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Сделка была закрыта 1 мая. По ее результатам немецкий концерн BASF, который владеет Wintershall, получил 67 процентов компании, образовавшейся после слияния; LetterOne Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева, контролировавшая DEA, — 33 процента.

LetterOne приобрела DEA в 2015 году. О намерении провести слияние DEA и Wintershall стало известно в конце 2017 года. Активы объединенной компании находятся в странах Европы, Латинской Америки, Африки и в России. Совокупная добыча Wintershall Dea составляет 590 тысяч тонн баррелей в сутки, а общие запасы углеводородов — 2,4 миллиарда баррелей. Первичное размещение акций Wintershell Dea запланировано на второе полугодие 2020 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Германская Wintershall является партнером «Газпрома» по строительству газопровода «Северный поток-2». Помимо этого, компания владеет долей в совместных с российским газовым гигантом проектах — речь идет о разработке первого блока ачимовских залежей Уренгойского месторождения, Южно-Русского месторождения и участии в освоении четвертого и пятого блоков ачимовских залежей Уренгойского месторождения.

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