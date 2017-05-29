«Ведомости» опубликовали опровержение своей статьи о Фридмане

Газета «Ведомости» в понедельник, 29 мая, опубликовала в электронной и печатной версиях опровержение на свою статью «Звонок из Испании. Как испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о "русской мафии"». Бизнесмену принесены извинения «за публикацию некорректных и неверных сведений о его деятельности».

«Редакция газеты "Ведомости", ее учредитель АО "Бизнес ньюс медиа" и автор статьи журналист Иван Васильев приносят свои извинения Михаилу Фридману», — подчеркивается в опровержении. Его авторы также признают, что бизнесмен был «лишен возможности прокомментировать готовящуюся статью, так как свои вопросы автор статьи направлял лицу, которое не уполномочено представлять интересы Михаила Фридмана»

Фридман подал в Останкинский суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, который был зарегистрирован 7 апреля. Предметом спора стала статья, опубликованная в газете «Ведомости» 27 февраля 2017 года. Она посвящена истории корпоративного конфликта структур миллиардера с испанским холдингом Zed Worldwide.

Бизнесмен в иске указал, что при подготовке материала журналисты «Ведомостей» не пытались получить комментарий от него или его представителей. Он потребовал опубликовать опровержение, а также удалить статью с сайта издания. Еще одно требование Фридмана, с которым он обратился в полицию, — возбудить уголовное дело о клевете против автора статьи Ивана Васильева.

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Шеф-редактор газеты Дмитрий Симаков 14 апреля признал, что при подготовке статьи была допущена «человеческая ошибка». По его словам, сотрудники редакции обращались за комментариями, но не напрямую к Фридману, а передали вопросы гендиректору «Темафона» и «Тематики» Сергею Горбунцову (обе компании до 2009 года контролировались структурами партнера Фридмана), который сообщил, что представители предпринимателя и его партнера отказались от комментариев.

В конце апреля стало известно, что стороны рассматривают возможность заключения мирового соглашения. 24 мая Останкинский районный суд Москвы утвердил мировое соглашение между Фридманом, акционерным обществом «Бизнес Ньюс Медиа» — учредителем газеты «Ведомости», и журналистом газеты Васильевым.

Сам Фридман заявил, что «удовлетворен тем, что (...) удалось достичь соглашения с газетой "Ведомости" мирным и цивилизованным путем, принятым во всем мире». «Умение признавать и исправлять ошибки говорит о зрелости людей, их совершивших. Свобода слова и свобода прессы, являющиеся для меня одними из главных ценностей современного мира, должны основываться на достоверно проверенных фактах и ни в коем случае не использоваться как инструмент очернения или конкурентной борьбы», — сказал он.

В 2017 году в рейтинге Forbes Фридман занял 7-е место. Размер его состояния оценивается в 14,4 миллиарда долларов. Годом ранее этот показатель составлял 13,3 миллиарда долларов, а бизнесмен был вторым в списке богатейших россиян.