Михаил Фридман и учредитель «Ведомостей» заключили мировое соглашение

Останкинский районный суд города Москвы в среду, 24 мая, утвердил мировое соглашение между Михаилом Фридманом, акционерным обществом «Бизнес Ньюс Медиа» — учредителем газеты Ведомости и журналистом газеты Иваном Васильевым. Об этом сообщили в «Альфа-Групп».

В соответствии с условиями мирового соглашения о внесудебном урегулировании спора газета «Ведомости» в печатной и электронной версиях опубликует опровержение не соответствующих действительности сведений, касающихся господина Фридмана и опубликованных в печатном и электронном номерах газеты «Ведомости» от 27 февраля 2017 года.

«Я удовлетворен тем, что нам удалось достичь соглашения с газетой «Ведомости» мирным и цивилизованным путем, принятым во всем мире. Умение признавать и исправлять ошибки говорит о зрелости людей, их совершивших. Свобода слова и свобода прессы, являющиеся для меня одними из главных ценностей современного мира, должны основываться на достоверно проверенных фактах и ни в коем случае не использоваться как инструмент очернения или конкурентной борьбы, — сказал Михаил Фридман. — Я верю в то, что редакция сделала правильные выводы, и желаю коллективу газеты быть лидерами рынка по качеству и объективности материалов».

Совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман подал в Останкинский суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к издателю газеты «Ведомости» АО «Бизнес Ньюс Медиа» 10 апреля. Он указывал, что при подготовке материала журналисты не пытались получить комментарий от него или его представителей и потребовал опровержения. Совладелец «Альфа-групп» также потребовал возбудить уголовное дело о клевете против автора материала Ивана Васильева.

Позже, 24 апреля, стало известно, что Михаил Фридман и газета «Ведомости» рассматривают возможность заключения мирового соглашения по иску.

Речь идет о материале «Почему испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о "русской мафии"», опубликованной в «Ведомостях» 27 февраля 2017 года. В ней рассказывается об истории корпоративного конфликта структур Фридмана с испанским холдингом Zed Worldwide.