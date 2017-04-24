Юрист Фридмана подтвердил возможность мирового соглашения с «Ведомостями»

Миллиардер Михаил Фридман и газета «Ведомости» рассматривают возможность заключения мирового соглашения по иску о защите чести и достоинства. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста бизнесмена Леонида Хейфеца.

«Идут переговоры по внесудебному урегулированию спора», — заявил Хейфец. Юрист уточнил, что пока не может раскрыть детали.

В понедельник Останкинский районный суд Москвы провел досудебную подготовку по иску, в ходе которой обсуждались процессуальные вопросы. Рассмотрение дела по существу назначено на 24 мая.

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Фридман подал в Останкинский суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации 10 апреля. Предметом спора стала статья «Почему испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о "русской мафии"», которая была опубликована 27 февраля 2017 года. Она посвящена истории корпоративного конфликта структур миллиардера с испанским холдингом Zed Worldwide.

Бизнесмен в иске указал, что при подготовке материала, журналисты «Ведомостей» не пытались получить комментарий от него или его представителей. Он потребовал опубликовать опровержение в печатном и в электронном виде, а также удалить статью с сайта издания. Еще одно требование Фридмана — возбудить уголовное дело о клевете против автора статьи Ивана Васильева.

Шеф-редактор газеты Дмитрий Симаков 14 апреля признал, что при подготовке статьи допущена «человеческая ошибка». По его словам, сотрудники редакции обращались за комментариями к Фридману не напрямую, а передавали через гендиректора «Темафона» и «Тематики» Сергея Горбунцова (обе компании до 2009 года контролировались структурами партнера Фридмана), который сообщил, что представители предпринимателя и его партнера отказались от комментариев.

«Ведомости» готовы предоставить Фридману или его представителям место в газете для публикации материала «в формате письма читателя», подчеркнул Симаков.

В 2017 году в рейтинге Forbes Фридман занял 7-е место. Размер его состояния оценивается в 14,4 миллиарда долларов. Годом ранее этот показатель составлял 13,3 миллиарда долларов, а бизнесмен был вторым в списке богатейших россиян.