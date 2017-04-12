Сечин и Кадыров пригрозили Financial Times иском

Президент «Роснефти» Игорь Сечин и глава Чечни Рамзан Кадыров рассмотрят возможность обращения в суд из-за публикации в газете Financial Times. Совместное заявление опубликовано на сайте компании в среду, 12 апреля.

Как отмечается в сообщении, материал издания «содержит лживые измышления относительно взаимоотношений между компанией "Роснефть" и руководством Чеченской Республики», а также оскорбляет память первого президента региона Ахмад-Хаджи Кадырова. Подчеркивается, что «заявления о "чеченском следе", на который некто якобы пытается навести в ходе расследования терактов в Петербурге, являются как минимум разжиганием межнациональной розни, то есть уголовно наказуемым деянием».

Сечин и Кадыров указали, что их связывают «многолетние и многосторонние уважительные деловые и человеческие отношения», а возникающие вопросы конструктивно решаются во время совместной работы.

«Публикуемые и тиражируемые домыслы являются заведомо бездоказательной и сознательной ложью, в связи с чем мы вынуждены рассмотреть перспективы обращения в суды различных юрисдикций», — говорится в заявлении.

11 апреля Financial Times со ссылкой на источники сообщила о якобы имеющем место конфликте Сечина и Кадырова. По их утверждениям, он разгорелся из-за цен на активы «Роснефти» и привел к заявлениям о необходимости проверить «чеченский след» в теракте в петербургском метро.

3 апреля в метро Санкт-Петербурга в вагоне поезда, следовавшего от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту», произошел взрыв, в результате которого погибли 15 человек. Установлено, что теракт совершил 22-летний смертник Акбаржон Джалилов — этнический узбек из Киргизии, несколько лет назад получивший российский паспорт.

27 февраля сообщалось, что «Роснефть» планирует продать 51 процент в «Грознефтегазе», а также остальное имущество в Чечне в общей сложности на 12,5 миллиарда рублей.