«Ведомости» признали «человеческую ошибку» в статье о Фридмане

При подготовке газетой «Ведомостей» статьи о «Почему испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о "русской мафии"», из-за которой совладелец «Альфа-групп» подал судебный иск к изданию, была допущена «человеческая ошибка». Об этом Rambler News Service сообщил шеф-редактор «Ведомостей» Дмитрий Симаков.

Он уточнил, что сотрудники редакции обращались за необходимыми комментариями к Фридману не напрямую. «Михаил Фридман, к сожалению, прав — за комментариями по статье мы обратились не по адресу. Это вопиющая ошибка произошла по вине нескольких сотрудников редакции. Ни о каком влиянии извне речи не идет», — заявил Симаков.

Адресованные Фридману вопросы журналисты передавали через гендиректора «Темафона» и «Тематики» Сергея Горбунцова (обе компании до 2009 года контролировались структурами партнера Фридмана), который сообщил, что представители предпринимателя и его партнера отказались от комментариев.

В редакции готовы предоставить Фридману или его представителям место в газете для публикации материала «в формате письма читателя», сказал Симаков.

Фридман подал в Останкинский суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации 10 апреля. Он указывал, что при подготовке материала журналисты не пытались получить комментарий от него или его представителей и потребовал опровержения. Совладелец «Альфа-групп» также потребовал возбудить уголовное дело о клевете против автора материала Ивана Васильева.

