Михаил Фридман подал в суд на издателя «Ведомостей»

Совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман подал иск к издателю газеты «Ведомости» АО «Бизнес Ньюс Медиа» с требованием признать не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сведения, изложенные в одной из статей газеты. Об этом в четверг, 13 апреля, «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь Останкинского районного суда Москвы Кристина Батырова.

По ее словам, иск Фридмана зарегистрирован 10 апреля. Речь идет о материале «Почему испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о "русской мафии"», опубликованной в «Ведомостях» 27 февраля 2017 года. В ней рассказывается об истории корпоративного конфликта структур Фридмана с испанским холдингом Zed Worldwide.

Российский бизнесмен просит суд признать опубликованные сведения не соответствующими действительности, обязать ответчика опубликовать опровержение в печатном и в электронном виде, а также удалить статью с сайта издания.

«Бизнес ньюс медиа» принадлежат АО «Аркан инвестмент», единственным акционером которого является Яна Мозель-Кудрявцева — супруга российский медиаменеджера и предпринимателя Демьяна Кудрявцева.

В апреле 2015 года Financial Times сообщила, что Фридман планирует инвестировать 16 миллиардов долларов в приобретение телекоммуникационных активов в Европе и США. Гендиректор L1Technology Алексей Резникович утверждал, что бизнесмен заинтересован в приобретении интернет-компаний и телекоммуникационных групп.

В 2017 году в рейтинге Forbes Фридман занял 7-е место. Размер его состояния оценивается в 14,4 миллиарда долларов. Годом ранее этот показатель составлял 13,3 миллиарда долларов, и олигарх был вторым в списке богатейших россиян.

